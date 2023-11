Se vienen cambios en la estructura deportiva de Cruz Azul, el primero de ellos será la salida de Óscar 'Conejo' Pérez como director deportivo, pues todo parece indicar que su lugar será tomado por Iván Alonso.

Al respecto hablo Carlos Hermosillo, quien explotó contra la directiva cementera por el trato que le dieron al 'Conejo', sobre todo porque asegura que se tuvo que enterar de la decisión por los medios de comunicación.

"Lo de Conejo ya se veía venir. Le diría a mi amigo que admiro y que respeto, te lo dije en Qatar y te lo repetí. Esta gente no es de palabra, utilizan a las personas y las utilizan muy bien. Es increíble que primero se entere uno por los medios y para varias la gente que no es decente, ni honorable, no te dé la cara", expresó Hermosillo en sus redes sociales.

"Cada día está peor Cruz Azul y cada día va más para fondo. Me duele mucho por el 'Conejo'. El título de director deportivo puede ser muy agradable, puede llenar tus expectativas, pero cuando no te dejan desarrollar lo que tú quieres es más importante tu dignidad y personalidad. Liderazgo es lo que debe tener un director deportivo, debe hacerse respetar. Pero con este tipo de patanes que hoy dirigen Cruz Azul es una pena lo que hacen con un jugador emblemático y mi 'Conejito' tú lo permitiste", añadió.

Además, aseguró que esta no es la primera vez que pasa y advierte que vendrán más para las personas que lleguen a la institución.

"Se lo hicieron al Tuca, a mí Juanito y hoy al Conejo. Pero eso sí, se llevan a comer a periodistas, les dan la noticia para que la tiren, les dan información para que golpeen. Eso si, lo hace bien".

