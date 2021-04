Jesús Corona: 'Sería bonito retirarme en Cruz Azul'

El jugador de Cruz Azul, Jesús Corona habló de los detalles sobre su renovación con el equipo celeste e inclusive aseguró que le gustaría retirarse con La Máquina.

"Retirarme en Cruz Azul sería algo muy bonito en mi carrera y hacerlo de una gran manera, creo que ahora debemos aprovechar este momento", dijo en entrevista con Fox Sports.

"SERÍA BONITO RETIRARME EN CRUZ AZUL"#AgendaFOXenCasa A Jesús Corona le gustaría colgar los guantes vistiendo la camiseta de 'La Máquina', quien confesó cómo va su renovación de contrato@ruubenrod Además, 'Chuy' lamentó que ya no sea llamado a la Selección Mexicana pic.twitter.com/Vo0lh9OtvF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2021

Asimismo, el guardameta detalló que el tema de su renovación con Cruz Azul va avanzado y hay voluntad tanto de él como de la institución para que se quede en el equipo.

"Está el interés de la directiva desde hace tiempo, no se ha cerrado por otras circunstancias que ojalá se resuelvan, pero el interés está, todavía no llegamos a un arreglo, esperemos que pronto, me gustaría permanecer en la institución", finalizó.

