Jesús Corona sobre Jurado: 'Tiene muchas condiciones y un futuro muy importante'

A pesar de que por primera vez en muchos años no es el arquero titular de Cruz Azul, José de Jesús Corona sigue ejerciendo de líder y esta vez, alentó a su compañero Sebastián Jurado de quien reconoce sus enormes cualidades y espera que siga por el buen camino.

"Sebastián Jurado tiene cualidades, muchas condiciones y lo estimo bastante, sé que tiene una carrera y un futuro muy importante y esto lo tiene que tomar como experiencia de la misma profesión. Todos estamos expuestos a pasar por algunos altos y bajos o por algunos errores, pero la diferencia es cómo lo toma, que lo asimile y que aprenda. Ahora se ha tomado esta decisión y hay que respetarla y uno tiene que prepararse, ponerse a la orden del entrenador y cuando te toque estar preparado", señaló.

Sobre las razones de su suplencia, Corona reveló que él mismo le hizo saber a Diego Aguirre que no estaba es las mejores condiciones para competir. Sin embargo, ahora que está recuperado de su lesión le ha pedido al timonel uruguayo la oportunidad para pelear por la titularidad.

"Lo platicamos en la pretemporada, y eso es importante que él tenga ese acercamiento, en ese momento yo no estaba al 100 por ciento para cumplir y ahora me siento bien para competir deportivamente hablando y es lo único que le pedí, si él tomó la decisión que empezará cómo portero Sebastián, le pedí que me dejara competir cuando yo estuviera al 100 por ciento", agregó.

"Ya estoy listo para competirle, para el momento que se me requiera ayudar a mis compañeros", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ÁLVARO FIDALGO SE DECLARÓ LISTO PARA JUGAR EN CUALQUIER POSICIÓN