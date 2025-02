Jonatan Michalski, el aficionado polaco que sigue a Cruz Azul desde Europa

“Le voy al mejor club de México”, así de claro y apasionado se mostró Jonatan Michalski, un fanático polaco de Cruz Azul que, a pesar de la distancia, sigue al equipo con un fervor inquebrantable. Su amor por La Máquina Celeste nació en su primer viaje a México, cuando tuvo la oportunidad de visitar el Estadio Ciudad de los Deportes y presenciar un partido ante Chivas.

El seguidor celeste no se preocupa por la distancia | INSTAGRAM: @jonek_jantarinho

“Soy aficionado del mejor club de México, que es la máquina de Cruz Azul. Empecé a apoyar a Cruz Azul cuando fui a México. Ahí fui a un partido ante Guadalajara. Solo he ido una vez, pero quiero regresar porque me gustó mucho, y si me voy de nuevo quiero comprarme un pase azul para ver todos los partidos”, relató Jonatan en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Jonatan, estudiante de medicina en su país natal, está tan comprometido con el club que está buscando un intercambio académico a México, con el objetivo de poder seguir al equipo más de cerca.

Además, compartió con nosotros que su madre, quien también comparte su amor por Cruz Azul, tiene planes de pintar el escudo del equipo en su cochera. “Mi madre pinta, me va a pintar el escudo de Cruz Azul en mi garaje, tengo amigos mexicanos y siempre me mandan noticias del equipo”, comentó.

El polaco se ha enamorado de Cruz Azul | INSTAGRAM: @jonek_jantarinho

CONFIA EN QUE MATEUS BOGUSZ TENGA UNA GRAN EXPERIENCIA EN LIGA MX.

“Tengo una confianza en la contratación de Mateusz Bogusz, creo que es un jugador con mucho valor para La Máquina, porque es un delantero que puede sacar muchos goles a distancia, el juego será más energético, un jugador muy joven, puede desarrollarse mejor, porque su plantilla es muy joven y le darán mucho valor”, dijo.

“En mi país se considera un buen jugador, aunque ha tenido pocas oportunidades de estar en selección, porque tenemos algunos otros jugadores en su posición, por eso es difícil para Bogusz, no por malo, si no que hay otros jugadores en su posición”, finalizó.

Jonatan se enamoró de Cruz Azul | INSTAGRAM: @jonek_jantarinho