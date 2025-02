Jorge Sánchez deja claros sus objetivos con Cruz Azul: 'Levantar una copa'

Jorge Sánchez quiere ser campeón con Cruz Azul. El jugador mexicano tiene clara sus metas, y anhela levantar un título con La Máquina Celeste.

El defensa se recuperó́ de una lesión que lo orilló a abandonar las canchas de futbol por unas semanas. Sin embargo, ya cien por ciento recuperado, pondrá́ su granito de arena para llevar al conjunto celeste a una final.

“Estoy muy motivado me acabo de recuperar de una lesión, tenía años que no me lesionaba, de querer salir campeón con Cruz Azul, yo lo anhelo. El poder levantar un título con Cruz Azul, así́ que esa es mi meta principal, el poder hacer las cosas bien y ayudar para poder llegar a la Final y ganarla, es lo que queremos levantar una copa”, declaró en una plática exclusiva con RÉCORD.

Por su parte, platicó sobre las carencias y dificultades que tuvo que pasar en su infancia para poder llegar a ser jugador profesional y ahora es un sueño que la marca PUMA lo vista y represente.

“Me buscaron desde hace cuatro años, y cuando regresé de Europa, se dio la relación. Me gustó su ideología, cuando nos volvimos a buscar tuvimos una conexión. PUMA encaja perfecto conmigo”, argumentó. “De niño usaba unos tenis que se llamaban “cholitas”, veía muy lejano ser futbolista ahora estoy viviendo un sueño”, dijo.

“Tengo a unos compañeros ahora en Cruz Azul que no tienen patrocinio con alguna marca, es difícil para ellos tener ropa deportiva, es por eso que las marcas tengan una buena relación con el futbol, ellos nos ayudan a mantenerte bien, dentro y fuera de la cancha. Es muy importante que los jugadores tengan la marca (cualquiera) es más fácil para nosotros dejarnos de preocupar qué ropa o taquetes debo usar, tú solo te preocupas en jugar”, finalizó.

