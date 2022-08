Juan Escobar a la afición de Cruz Azul: 'Estamos a tiempo de levantar'

Sube la tensión. Este lunes un grupo de aficionados de Cruz Azul se dieron cita en La Noria para reclamarle a la directiva y a los jugadores de La Máquina por lo que pasó el sábado en el Azteca, donde fueron goleados por el América con un 7-0.

El primer jugador en dar la cara fue Juan Escobar, quien recibió a los fanáticos, que exaltados le pedían que le ‘echaran ganas’. “Pongan huevos, diles que se rompan la madre en la cancha, presiónalos, tú sabes cómo hacer eso”.

Mientras que Escobar guardó la calma tras tanto bombardeo por parte del grupo de 'hinchas', y dejó en claro que “creo que estamos a tiempo de levantar y les aseguro que lo haremos”.

"ESTAMOS A TIEMPO DE LEVANTAR" De esta forma la afición Cementera confronta a los jugadores a su salida de la Noria. Juan Escobar se detiene y escucha las palabras de sus seguidores.#LaVozDelFutbol @FabrizioDC_ pic.twitter.com/VB00o9m2Ho — W Deportes (@deportesWRADIO) August 22, 2022

Aunque no todo fue malo, pues la gente le agradeció por el esfuerzo que hacen tanto él como Ignacio Rivero, pero también dejaron ver que ya no están conformes con Julio César Domínguez y con Rafael Baca.

“Dile al Cata y a Baca que se retiren, ya no los queremos aquí” señalaban los aficionados, quienes también le mandaron un mensaje a los extranjeros. “Que no vengan a México a robar, queremos jugadores como tú y como Nacho Rivero”.

Cabe destacar que las pancartas no faltaron en La Noria: “Con la hinchada no $se jueg4”; “Queremos jugar con la Sub 20”; "Cata y Baca $se jubilan o lo$ jubilamo$"; “Huevos les faltan, huevos les traemos” y “Mancharon la hi$toria y no hay perdón”.

