Juan Escobar: 'Soy cruzazulino de cuna'

Juan Escobar ha aprendido a querer a Cruz Azul en sus casi dos años de estancia con La Máquina, sin importar los altibajos que pueda enfrentar el equipo o la añoranza de levantar la novena.

El paraguayo aseguró que es cruzazulino desde la cuna y solo se concentra en el buen paso que mantiene el equipo, sin importar que en la Liguilla se les compliquen los partidos.

"Nosotros nos concentramos en un nuevo presente, no le presto atención a lo que pasó en la Liguilla anterior, la verdad son cosas que a veces tocan, trato de pasar la hoja para enfocarnos en lo que viene porque sabemos lo que nos espera adelante, no se nos quita el sueño que tenemos de ser campeón de liga", aseguró Escobar para Marca Claro.

El jugador destacó que se ha enamorado de los colores de La Máquina desde antes de su llegada, pues le hablaban sobre lo que significa la institución.

"Sí, porque me crucé con mucha gente que me platica que desde hace años Cruz Azul está así, soy cruzazulino de cuna, siempre estaré con este equipo no importa lo que pase. A uno le llegan estos colores, sentí el cariño y voy a buscar conseguir eso que la afición tanto quiere, será lindo si lo logramos", comentó.

Escobar se ha ganado la confianza de Juan Reynoso; sin embargo, no se siente seguro de decir que está en su mejor momento.

"Seré sincero, estoy haciendo bien las cosas, sin embargo, no me siento con la seguridad de decir que es mi mejor momento porque me cuesta en lo físico, me fui a Paraguay y regresé a una semana de iniciar el torneo, pero de a poco estoy con trabajos en casa para llegar a la versión que quiero de mí", declaró.

