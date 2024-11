Martín Anselmi asegura que para él un título no determina el éxito o fracaso en su proceso

Cruz Azul ya se alista para disputar su primer partido de Liguilla tras haber terminado como el mejor equipo de todo el Apertura 2024. Ahora el conjunto cementero buscará volver a una Final y poder levantar su décimo campeonato.

A pesar de haber terminado líderes en el torneo, rompiendo récord de puntos, el entrenador Martín Anselmi, afirmó que en caso de no ganar el campeonato no catalogaría su temporada un fracaso, así como ganar un título no sería un éxito para él.

El entrenador argentino habló en exclusiva para RÉCORD en el marco del Vicory Prize, donde aseguró que, para él, el título no determina el éxito o fracaso de un equipo, sin embargo, afirmó que intentarán todo para poder levantar el trofeo.

“Esas palabras, éxito, fracaso, son muy fuertes, muy determinantes, muy radicales. Al final disfrutamos mucho el proceso y catalogar un proceso a través de un título como éxito o fracaso es difícil. Sin lugar a dudas, no conseguir ser campeón nos podría muy tristes, pero lo vamos a intentar”, confesó el argentino

De la misma forma, Anselmi se mostró muy contento por sus dos torneos con la Máquina. De acuerdo con el DT, han tenido un ‘año maravilloso’, pero ahora deberán seguir con el buen nivel en la Liguilla para poder ser campeones

“Yo creo que el año de Cruz Azul fue maravilloso. Un año donde sabíamos de donde veníamos. Logramos tener una fase regular donde logramos superaros. Ahora arranca un segundo torneo donde tenemos que repetir todo lo bueno que hicimos para llegar a lo máximo”, reveló el entrenador.

¿Revancha contra América?

Martín Anselmi tuvo una temporada de ensueño en su debut con Cruz Azul, pues llevó al equipo hasta la Final, desafortunadamente terminaron cayendo por la mínima ante América. Ahora, con las Águilas entrando a los Cuartos de Final una posible revancha está sobre la mesa.

A pesar de poder ver a las Águilas en las Semifinales, Martín Anselmi no quiso hablar sobre una revancha contra el conjunto azulcrema.

