Martín Anselmi, "orgulloso" de Cruz Azul a pesar de la derrota ante América en el Clásico Joven

A pesar de que América les pasó por encima en el primer tiempo, Martín Anselmi aseguró que se siente orgulloso de su equipo y que Cruz Azul está para competir.

“Insistimos que Cruz Azul está para competir. Después, como me siento, me siento orgulloso de los jugadores, siempre buscamos el arco rival, fuimos nosotros, intentamos generar por todos lados, ellos se defendieron bien. Creo que hubo una jugada desafortunada, se encontraron con el gol. Son sensaciones, los goles son fuera de lugar jugamos a reducir y es el riesgo que tomamos", confirmó el cementero.

"Creo que se dio un segundo tiempo en campo contrario donde presionamos todo el partido, buscamos el resultado y no se dio, pero digo lo mismo ganando. Me voy a sentir mal cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego y esto contento porque nos representan”, añadió.

Asimismo, descartó que La Máquina haya salido con miedo en el primer tiempo y que la supremacía del rival fue por la.calidad que hay en su plantilla.

“Creo que el América tiene buenos jugadores, de jerarquía, todo lo contrario, salimos a buscarlo, saltábamos con Antuna y Sepúlveda, buscando que Huescas recorriera, para que nos dejara mano a mano a Quiñones, Rodrigo fue contra Quiñones y Uriel como lateral, fueron 10 minutos que nos generaron problemas, creo que se jugó siempre en campo contrario, son transiciones los sobresaltos, tuvimos que hacer un cambio”, aclaró Anselmi.

