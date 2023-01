Milton Caraglio reveló motivos de su salida de Cruz Azul: 'No me iba a dejar pisotear'

El argentino, Milton Caraglio reveló que su salida del Cruz Azul se debió a que 'No se iba a dejar pisotear'.

En entrevista para ESPN, el delantero confirmó que tuvo diferencias con el técnico de aquél entonces, Robert Dante Siboldi, y con el director deportivo, Jaime Ordiales, las que le obligaron a salir de La Máquina.

“Cuando uno tiene oportunidad de demostrar y no juega es muy difícil y eso para mí es lo más injusto. Fue una etapa dura, aprendí muchísimo también, pero yo no me iba a dejar pisotear, por eso tomé la decisión de irme. Siempre estuve contento en Cruz Azul, más allá de que me fui por un tema con el director deportivo (Jaime Ordiales) y con con el técnico (Robert Dante Siboldi). Por eso finiquité mi contrato y terminé yendo al Atlas donde, en definitiva, más me quisieron”, sentenció.

El atacante defendió la casaca de La Máquina del Apertura 2018 y hasta el Guardianes 2020 y hoy es jugador de Venados, en Liga Expansión.

