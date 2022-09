Raúl Gutiérrez tras empate de Cruz Azul ante FC Juárez: 'No nos puede volver a suceder'

Cruz Azul dejó escapar una ventaja de dos goles jugando con un hombre más desde el minuto 4 del primer tiempo y con ello se mantienen en la parte baja de la tabla, Raúl Gutiérrez, entrenador de La Máquina fue autocrítico y señaló que este partido era para sumar 3 puntos y volverán a casa con la sensación de frustración.

“Frustrado porque no es lo que planteaste en el medio tiempo y no es para lo que este equipo puede jugar, creo que estas circunstancias no se pueden dar, tenemos que ser muy críticos, no nos puede volver a suceder, son de esas lecciones que no podemos darnos, hoy era imperativo sumar de a tres y no lo pudimos hacer”, afirmó el Potro.

Jugar con la ventaja númerica más de 80 minutos debería de reflejarse en el marcador, sin embargo, el segundo tiempo del conjunto cementero fue para el olvido y el propio entrenador sabe que no pueden regalar un tiempo como lo hicieron en Ciudad Juárez.

“Tener un hombre de más te debería de dar esa ventaja, nosotros con el planteamiento pretendimos ser ofensivos, tuvimos oportunidades que no aprovechamos y se van juntando, acá no hay culpable y tenemos que hacer las cosas mejor y no permitirnos volver a hacer un segundo tiempo como este”, admitió Raúl Gutiérrez.

