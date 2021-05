Reynoso previo a la Final: 'Duermo como bebé, a Cruz Azul no le debe ganar la ansiedad'

Juan Reynoso confía en que este año será el bueno para Cruz Azul, pues ve muy motivados a sus jugadores y aseguró que no le tienen miedo a los ‘fantasmas’ que han rondado por La Noria desde hace más de 23 años.

El entrenador celeste le pidió a sus dirigidos no hacer caso al morbo que generan algunos medios de comunicación y que se enfoquen en hacer bien las cosas en el segundo juego contra Santos Laguna.

“Lo tomamos como parte del folclore. Todo termina siendo anecdótico. Uno intenta responder con la mayor tranquilidad posible, sin ser ofensivo. Nosotros llegamos bien, estamos tranquilos. Los que nos ha funcionado es hacer y no solo decir. Los chicos han demostrado su calidad y su jerarquía”, mencionó.

“Duermo como bebé. No nos debe de ganar la ansiedad, la angustia. No hay que desesperarnos. Hay que mantener la tranquilidad y seguir sumando horas de reposo”, agregó.

El técnico celeste vive el presente, no piensa en el pasado ni en el futuro: “Vamos a jugar el partido. Solo pensamos en el hoy. Lo que venga después ya se resolverá”, añadió.

El ‘Ajedrecista’ hizo historia en su natal Perú al hacer campeón al Coronel Bolognesi y al Melgar después de 78 y 34 años, respectivamente; ahora, quiere hacer que La Máquina gane su primer título desde el Invierno de 1997.

“Lo mediático no me presiona. Yo solo pienso en poder resolver el partido de mañana. Yo creo que pensar en lo individual no nos beneficiará en nada”, explicó.

Juan Reynoso cree que Cruz Azul tendrá que hacer un partido casi perfecto para poder derrotar a Santos Laguna en el Estadio Azteca, aunque no reveló si jugará a la defensiva como en el TSM Corona.

“Enfrentaremos a un gran equipo, tiene una gran dinámica y mucho potencial ofensivo. Ya lo verán. No suelo dar detalles y menos en la instancia en la que estamos”, finalizó.

