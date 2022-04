Reynoso tras la eliminación de Cruz Azul: ‘Tenemos que pagarle esta deuda a la afición’

Cruz Azul quedó en deuda con su afición que no dejó de apoyarlos durante el partido donde buscaban la remontada ante los Pumas. Sin embargo, aunque no lograron su objetivo, Juan Reynoso aseguró que la afición se pudo percatar de que La Máquina peleó hasta el último minuto por conseguir el gol.

"El sentimiento es de tristeza. Es una pena enorme con esa gente que vino, que apoyó. Tenemos que pagar esa deuda. Esto es de hechos y la gente percibió que los muchachos dieron un buen esfuerzo, pero no alcanzó", declaró el maquinista.

Asimismo, el peruano reconoció que tanto en el encuentro de Ida como en el de Vuelta, los comandados por Andrés Lillini fueron superiores, pero Máximo Reynoso hizo hincapié en que el encuentro que disputaron en Ciudad Universitaria el martes pasado no fue de su agrado, pero aseguró que los malos resultados también son responsabilidad de él.

"Hacer un análisis. Lo que platiqué con los chicos fue que no me gustó el primer tiempo en CU, pero no voy a personalizar, no sería caballeroso, yo soy el principal responsable", indicó.

Tras sufrir la eliminatoria, en la cancha del Estadio Azteca se armó un conato entre jugadores de ambos equipos, afortunadamente no llegó a mayores, por lo que Máximo Reynoso aseguró que no deben reaccionar así ante los malos resultados.

"No hay que volverse locos en los últimos momentos y ahí nos dejaron llevar, nos precipitados", señaló.

