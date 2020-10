Rivero: 'En Cruz Azul el objetivo es estar en los 4 primeros lugares y luchamos por eso'

A pesar de que los últimos partidos han sido un calvario para Cruz Azul, Ignacio Rivero sabe que la posibilidad de conseguir un boleto directo a la Liguilla sigue en sus manos, por lo que apela al trabajo a pocos días de enfrentar a Chivas, como la solución a la falta de resultados.

"El objetivo es estar en los 4 primeros lugares, es lo ideal y luchamos por eso. Sabemos que capaz no ganamos estos partidos pero el equipo juega bien. Preparándonos y saber qué es lo que tenemos que conocer de Chivas para contrarrestar. Hay que afinar cosas y si hay algo que nos sacó adelante fue el trabajo", dijo a W Deportes.

En esa misma línea, el centrocampista uruguayo aseguró que su estancia en La Noria lo tiene encantado, pues sabe lo que representa en el futbol mexicano vestir la camiseta de Cruz Azul. Del mismo modo, Rivero sueña con alcanzar la Final de Liga como cementero.

"Yo encantado de estar acá, por el desafío que significa. Trabajando y no hay que meterse presión, vamos por buen camino y eso es lo que me deja tranquilo. Si las cosas siguen bien no tengo duda que la 9na llegará", explicó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CRUZ AZUL: PENALES, EL 'TALÓN DE AQUILES' DE CABECITA RODRÍGUEZ EN EL GUARDIANES 2020

"Tuve pocas posibilidades de jugar una final y quiero jugarla aquí y ganarla. Después está la presión pero es algo lindo que también se disfruta", añadió.

Por otra parte, lamentó la salida repentina de Igor Lichnovsky, pues asegura que un jugador de su calidad es indispensable: "Yo tuve poco tiempo con él, lamentablemente hoy toma otro rumbo en su carrera pero son decisiones en donde uno no tiene nada que ver. No quieres perder a un jugador como él pero todo pasa", apuntó.