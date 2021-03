Rubén Omar Romano: 'Cruz Azul me buscó antes de fichar a Reynoso'

Después de la salida de Robert Dante Siboldi de Cruz Azul, la directiva cementera se puso a buscar a un sustituto para el banquillo y entre los nombres que sonaron se encontraban Hugo Sánchez y Matías Almeyda, pero también tuvieron pláticas con Rubén Omar Romano reveló el propio entrenador.

“He tenido charlas con Cruz Azul antes de lo de Reynoso y había unas grandes posibilidades de poder ser el técnico, pero tomaron la decisión de Reynoso. No es mala, al contrario siento que es un técnico capaz, que si bien no tuvo equipos importantes, él fue un jugador importante en Cruz Azul y en el momento más indicado, tiene todas las credenciales para dirigir al equipo”, aseguró Romano en entrevista con Ángel García Toraño.

El estratega argentino se encuentra recuperándose de una cirugía a corazón abierto debido a una arteria tapada, pero aseguró que ha recibido ofertas del extranjero que no se han acoplado a sus exigencias.

“Estoy buscando, me están hablando mucho de afuera también, por supuesto que me gustaría quedarme acá, pero si me sale algo de afuera me voy, tanto de Ecuador, Paraguay, Argentina, me han salido algunas cosas, no lo que yo deseo, por eso no lo he tomado, ahora hay una cosa nueva a ver qué pasa con un equipo de Ecuador”, destacó.

Romano aseguró que buscará la mejor opción y evitará caer en desesperación como le ocurrió con el Atlas hace unos años.

"Me equivoqué hace dos años con Atlas por la ansiedad de dirigir, acepté condiciones de los dirigentes que no eran las adecuadas, sin mis auxiliares, firmar por el resto del campeonato, una vez que lo salvé, pusieron al técnico que querían, me echaron cuatro fechas antes, pero ya había salvado al equipo y en eso no me quiero equivocar”, puntualizó.

