Alberto Quintano sobre Cruz Azul: 'Una gran racha no quiere decir que vas para campeón'

Alberto Quintano, exjugador y exdirectivo de Cruz Azul en los 70 y a inicios de la década respectivamente, pidió a la comunidad cementera mesura tras los buenos resultados de Cruz Azul, pues el buen paso de la Máquina en el Guardianes 2021 no vale aún para el tan anhelado campeonato.

"Me alegro por Reynoso. El tener una gran racha no quiere decir que va para campeón. No deben descuidar ningún aspecto técnico, táctico o físico. Cruz Azul es mi equipo, me alegra de sobremanera que tengan tan buena campaña. Pero las rachas y mantener el nivel no es fácil", indicó el chileno en entrevista con W Deportes.

Además, Quintano recordó el título que vivió en la temporada 1971-1972, con un Cruz Azul parecido al que hoy lidera la tabla general del Guardianes 2021.

"En la 71-72 fue un campeonato soñado con Cruz Azul. Una campaña casi perfecta porque ganamos todos los partidos que teníamos que ganar y la final", apuntó.

