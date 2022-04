Sebastián Jurado publicó emotivo mensaje tras paso incierto con Cruz Azul

Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en donde expresó su sentir sobre estas últimas actuaciones que ha tenido al frente del equipo, en donde se le ha visto cometer algunos errores.

Jurado ha tomado la titularidad del cuadro cementero debido a la lesión que aqueja el portero José de Jesús Corona, quien no ha podido recuperarse aún y por ende ha recaído la responsabilidad en el exarquero de los Tiburones Rojos de Veracruz.

El arquero de Cruz Azul publicó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook, en donde hace saber que muchas veces las cosas no las puede controlar uno mismo, pero nunca se debe dejar de perseverar.

"Hoy entiendo a la perfección lo que es NO rendirse sea cual sea la situación. No hay errores en la vida, si no lecciones. El éxito en la vida, no debe perseguirse, debe seguirse.

Por su puesto y en primer puesto poner a Dios en todos mis planes, porque el tiene el control de mi vida. Le doy gracias por cualquiera que sea la situación vivida, buena o mala. Esto es la vida, esto es el futbol", fueron las palabras de Jurado en su red social.

