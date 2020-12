Siboldi tras remontada de Pumas: 'La responsabilidad de la eliminación es toda mía'

Aunque para muchos no hay explicación lógica ante la derrota de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi se declara culpable de la debacle cementera. Con una clara desilusión en el rostro, el timonel cruzazulino lamentó haberle fallado a la afición y a la institución, pero aseguró que deben levantar la cabeza para buscar el título de Concacaf.

“Lamentable, es tristísimo, hoy el equipo no encontró la forma, nos encontramos con un rival con mucho carácter y la responsabilidad es toda mía. Los muchachos salieron muy metidos al igual que en la Ida, con mucha determinación, intentamos presionarlos arriba para robar la pelota y ellos salieron con más determinación, jugaron sólido y seguro atrás y nos ganaron en el juego aéreo, en la concentración", dijo.

"Nos llenaron de centros y no queda más nada que decir, el futbol es así. Tuvimos un gran revés, siento que le falle a la afición, siento que le falle a la institución, pero tenemos que seguir adelante y buscar la revancha. Iremos ahora a la Concacaf a buscar la calificación a un Mundial, hay que levantar la cabeza”, reflexionó Siboldi.

Si bien la derrota ante los Pumas quedará entre los momentos más oscuros en la historia de Cruz Azul, Siboldi no tira la toalla y al tiempo en que rechazó su dimisión, prometió que volverá para buscar la revancha.

“No, tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando, esto es un revés duro y entiendo la gran desilusión y de todos nosotros también, pero voy a seguir adelante y voy a buscar en el siguiente torneo el objetivo, es un fracaso, no teníamos margen de error y no nos alcanzó para llegar a la final”, añadió.

Siboldi también explicó el motivo por el que Jesús Corona no estuvo presente en el partido de este domingo con el cuadro celeste.

“No se recuperó Chuy, no estaba al 100, se habló y tuvimos que tomar la decisión, lamentablemente para él porque tenía deseos de jugar, pero estaba Sebastián y realmente no tuvo que hacer nada en los goles. Después, de lo demás no puedo decir nada porque sí dejamos de hacer cosas, dejamos de tener ese carácter del partido de Ida y el rival nos superó en eso”, aseguró.

