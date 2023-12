¡Sigue la reconstrucción! Cruz Azul despide a integrantes de su cuerpo médico

Limpia en La Noria. La reestructuración sigue, y es que nombres como Daniel Saucillo, fisioterapeuta, Ernesto Padro, Médico, y Ernesto Rubio, se despidieron de la institución con una gran trayectoria en la misma.

“Hoy se cierra un ciclo, me toca despedirme de Cruz Azul, 19 años, dos administraciones que me abrieron las puertas y me permitieron desarrollarme profesionalmente”, dijo Saucillo en su cuenta de Instagram.

Por su parte Ernesto Rubio, con más de 30 años también abandonó la institución, además de Ernesto Prado que también tuvo una gran trayectoria en el club como médico.

Hasta el momento aún no hay fecha de la presentación de Iván Alonso, como nuevo director deportivo, se estima que sea presentando en conjunto con Martín Anselmi, quien se perfila a ser el DT de Cruz Azul para el próximo torneo.

Por su parte, en cuestión de la plantilla, Iván Morales, Sebastián Jurado y Alonso Escoboza serán las primeras bajas de La Máquina.

