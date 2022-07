Tabó sobre Santi Giménez: 'Para mí es Top 3 de delanteros en la Liga MX'

Luego de los rumores entorno a Santiago Giménez y una posible partida al futbol europeo, Christian Tabó, jugador de Cruz Azul, señaló que ‘El Bebote’ tiene calidad de sobra para convertirse en un jugador de élite, pero espera que permanezca un poco más de tiempo en el plantel celeste para levantar la décima.

“El tema de Santi no hay noticias. Para mí está en el top 3 de delanteros de la Liga y es obvio que habrá interés de todos lados. Pero a todos nos gustaría tenerlo un tiempo más acá para lograr el objetivo que es levantar la copa. Se merece ir a Europa, tiene una gran talento y podría ser un delantero élite en Europa, pero su futuro lo decidirá él con su gente“, mencionó.

Por otra parte, el atacante uruguayo no quiso entrar en polémicas respecto al trabajo arbitral en la Liga MX, pues más allá de que Cruz Azul se vio afectado con la expulsión e Carlos Rotondi, el charrúa afirmó que el error es parte del trabajo de los silbantes.

“No tanto que preocupa, el tema es que los árbitros juegan su partido igual que nosotros y así como tenemos errores ellos también. Si enoja un poco que condiciona un partido que estábamos jugando muy bien y creo que en el 11 vs 11 el resultado hubiera sido otro. Pero son seres humanos y se equivocan , tendrán que ver cómo corregir y equivocarse lo menos posible , pero eso es lo que pienso yo y no me gusta hablar mucho del tema de los árbitros”, señaló.

