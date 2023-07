Tuca Ferretti tiene ultimátum y 'coquetea' con ser despedido por primera vez en su carrera

Cruz Azul le puso un ultimátum a Ricardo Ferretti y podría ser el primer equipo en correrlo en sus 32 años como entrenador, si es que pierde esta tarde contra el Atlanta United y queda eliminado de la Leagues Cup.

Ninguno de los clubes que dirigió anteriormente se atrevió a echarlo, siempre esperaron a que terminara su contrato para darle las gracias.

El 'Tuca' lamentó el mal paso de La Máquina, sabe que hoy se jugará el puesto, pero dijo que ya no le preocupa ser cesado.

"Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando. Tengo 32 años dirigiendo y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último. Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes", comentó en conferencia de prensa.

Cruz Azul tiene que ganarle al Atlanta United para avanzar a los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup, pues en su debut perdió contra el Inter de Miami de Lionel Messi.

Esa fue su carta derrota consecutiva, recordando que anteriormente cayó ante Atlas, Toluca y Tijuana, resultados que lo tienen en el último lugar de la Liga MX.

Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más laureados en la historia de nuestro balompié, con siete títulos, junto con Ignacio Trelles.

Sin embargo, al técnico brasileño no le ha ido nada bien desde que dejó a los Tigres, pues fracasó con FC Juárez y no ha podido levantar al Cruz Azul. En 15 juegos con los de La Noria, registró cinco victorias, dos empates y ocho derrotas.

“Siempre habrá presión. Será un juego de matar o morir. Tengo un grupo maduro, son jugadores con mucha experiencia. No creo que lo que ustedes (reporteros) dicen les vaya a afectar. Nada les va a pasar, ellos van a seguir con el técnico que sea. Quiero que estén tranquilos para sacar el resultado”, finalizó.

¿CÓMO HA SIDO LA CARRERA DE TUCA FERRETTI?

Inició su carrera como entrenador con los Pumas, equipo en el que estuvo de septiembre de 1991 a junio de 1996. No ganó nada en su primera etapa con los universitarios.

Dirigió a las Chivas de julio 1996 a junio del 2000. Con los rojiblancos consiguió, en el Torneo Verano 1997, su primer título de Liga MX.

Su primera etapa en Tigres inició en julio del 2000, no pudo coronarse con los regiomontanos y se fue al terminar su contrat, en junio del 2003.

Toluca lo contrató en septiembre del 2003 y él decidió salirse en diciembre del 2004 porque tuvo diferencias con José Saturnino Cardozo. Con los escarlatas ganó una Copa de Campeones de la Concacaf y un Campeón de Campeones.

Durante el 2005 dirigió al Morelia, en su primer torneo fue eliminado en Semifinales y en el segundo ni siquiera entró a la Liguilla.

Regreso a los Pumas en mayo del 2006, sacó al equipo de la zona del descenso y ganó el título del Clausura 2009, para salir al año siguiente.

Se convirtió en un histórico de Tigres, club al que volvió a dirigir del 2010 al 2021. En estos 11 años, ganó 10 títulos: cinco Ligas MX, una Copa MX, tres Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf.

Dirigió a FC Juárez de junio del 2021 a mayo del 2022. No le fue nada bien con los Bravos, pues en ninguno de los dos torneos logró clasificar a la Fase Final.

