Vicente Sánchez sobre enfrentar a América en Concachampions: "Nos enfocamos en León y Atlas"

Después de un marcador abultado en donde Cruz Azul venció por goleada al Atlético de San Luis. Vicente Sánchez argumentó indiferencia al ser cuestionado por enfrentar al América.

"Solo pasamos de fase, hay que disfrutarlo, nos enfocaremos ahora en León y Atlas. Luego en Chivas. No sentí nada, lo único que pasa es que pasamos de fase y hay que enfrentarlo", declaró.

Trabajo en Fecha FIFA

A su vez, destacó que su equipo poco a poco está tomando su estilo. Sin embargo, señaló que estas semanas de Fecha FIFA seguirá trabajando día a día.

"Se viene lo más lindo. Por ahora estamos enfocados en el día a día. El mismo tema que les comenté desde que inicié. Ahora superamos a un rival muy fuerte como San Luis, muy contento por el triunfo y el rendimiento del equipo, se vienen 21 días muy lindos para disfrutarlos. Muy contento por el paso actual del equipo, uno se pone contento con estos resultados", declaró.

No tienen importancia las críticas

Por otra parte, dijo que no enfoca en temas externos, críticas y demás comentarios.

“Del entorno no hablo y no me enfoco en cosas que no puedo controlar. Nos enfocamos en el objetivo que tenemos y que el grupo esté enfocado en lo que quiere la institución. Armaron un plantel con excelentes jugadores, ahora hay que competir", finalizó.

