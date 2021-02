Wendy Mendizábal: 'Orbelín y Romo, con la calidad y carácter para Cruz Azul'

La calidad no es suficiente para destacar en Cruz Azul. Para el exmediocampista celeste, Guillermo Mendizábal, tanto Orbelín Pineda como Luis Romo se han convertido en los motores de La Máquina debido a su técnica individual y temperamento dentro del terreno de juego.

Ambos futbolistas han mantenido la puntería fina, pues cada uno ha acertado más del 75 por ciento de sus pases, sobresaliendo a la ofensiva, ya que entre ambos futbolistas han anotado tres goles y han brindado tres asistencias.



"No es fácil jugar en Cruz Azul si no tienes las condiciones, si no tienes el carácter. A veces no es suficiente la calidad; si no tienes la personalidad, ese carácter, el querer ser cada día mejor, entonces no vas a avanzar, pero ellos han demostrado que tienen esa calidad, ese carácter y esa personalidad, entonces tienen más posibilidad de hacer algo importante.

"Yo creo que el jugador tiene que brindarse y hacer las cosas bien en el equipo donde está. Si a los dos se les contrató es porque tienen condiciones y reúnen los requisitos para jugar en un equipo como lo es Cruz Azul", mencionó Mendizábal en plática con RÉCORD.

Por otra parte, el 'Wendy' destacó las cualidades técnicas de ambos elementos, por lo que se han convertido en piezas inamovibles del timonel Juan Reynoso.

"Romo ha demostrado que puede jugar de medio contención o hasta un medio ofensivo, lo ha hecho bastante bien. Ha hecho buenos pases y además tiene buen tiro de media distancia. Es muy importante en defensa, también es bueno para defender, pero también en ataque ha demostrado que es un buen rematador. Físicamente es más grande y está fuerte, es lo que yo veo", expresó.

"Orbelín es pícaro, es habilidoso, es dinámico y con el tiempo ha ido aprendiendo que cuando no se tiene el balón hay que aprender a defender y a recuperar el balón porque al final el futbol no es nada más de dos situaciones de atacar y defender", concluyó Mendízabal.