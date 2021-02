Luis Romo, sobre la falla ante Toluca: 'El árbitro me saló el gol'

Luis Romo tomó con sentido del humor el error que cometió en el partido contra Toluca, mismo que desencadenó la polémica jugada en la que el silbante Óscar Macías desvió el balón que iba rumbo a portería a disparo de Jonathan Rodríguez.

El mediocampista de Cruz Azul aseguró que no sintió molestia y prefirió bromear con el silbante, asegurando que el colegiado “cantó” el gol apresuradamente, provocándole mala suerte al remate.

"No lo creía y le dije al árbitro: ‘el que menos culpa tiene eres tú’, porque le reclamábamos y yo les decía: (a mis compañeros), ‘no le digas nada'. He visto que los árbitros terminan ahí la jugada.

"Creí que era gol, yo también. Ni le reclames. Al final bromeaba con él y le decía: ¿'qué te digo'? No sé si sea una posición mala, no soy árbitro, pero siempre los árbitros terminan ahí. Quizás me lo saló él y lo cantó antes, yo creo", recordó entre risas el jugador celeste.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS ROMO: "EL PEOR ENEMIGO DE CRUZ AZUL ES EL MISMO CRUZ AZUL"