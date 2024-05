Iván Lara quien es parte de la Asociación Nacional de Deportistas LGBTIQ+, habló en exclusiva para Los Informantes sobre la iniciativa de la Liga MX y el mensaje que aporta el balón utilizado para la Liguilla del Clausura 2024.

Iván Lara se mostró orgulloso sobre esta iniciativa: “Este balón que lanzó la Liga MX por primera vez después de tantos años, un balón histórico nos da mucho orgullo de presentarlo”.

Lara mencionó el objetivo que busca lograr este balón que lanzó la Liga MX en colaboración con la Asociación Nacional de Deporte ANADE LGBTQ A.C.

“Llevamos muchos años luchando contra el grito homofóbico, contra la discriminación, contra el racismo y que desde el aficionado no medimos a quienes realmente estamos afectando no son canticos culturales y realmente tienen un impacto social negativo, llevamos más de 20 años trabajando el tema”, resaltó.

Iván Lara menciona lo importancia del balón y especialmente el esfuerzo implementado por la Liga MX de incluir un balón con este mensaje para el aficionado.

“Y que hoy la Liga MX saqué este balón con este mensaje, balón LGBTTTIQ, ya sin miedo, ya no llamarle diversidad, ya no llamarle inclusión, sobre todo en esta semana que conmemoramos el Día Internacional contra la homofobia, Bifobia y transfobia, es un gran logro para la comunidad LGBTQ, donde nos abre las puertas del futbol, donde no nos sentimos seguros, no nos sentimos bienvenidos. Remarcó Iván.

“La homofobia y la discriminación se acaba desde la cancha no nada más sacando una campaña en redes sociales, hay que sensibilizar a la afición porque una persona con una orientación sexual diferente también nos gusta el futbol”, sentenció en Los Informantes de Récord.

El balón será utilizado durante toda la fase de la Liguilla del Clausura 2024 para concientizar el respeto y acabar con el grito homofóbico en el futbol mexicano.

