'El único DT que corre riesgo es 'Tano' Ortiz'; analizan expertos de RÉCORD

Las Semifinales del Clausura 2024 comenzarán este miércoles con el duelo entre América y Chivas, mientras que el jueves saldrá a escena Rayados de Monterrey contra Cruz Azul. Será un partido importante para los regios pues Fernando 'Tano' Ortiz es el único de los cuatro técnicos semifinalistas que se juega el puesto en esta instancia de la Liguilla.

Así lo consideraron los expertos de RÉCORD+, que durante el programa de Los Informantes analizaron la actualidad de los estrategas. En la Máquina, Martín Anselmi acaba de renovar contrato y en el Rebaño la directiva todavía apuesta por el proyecto de Fernando Gago. Mientras que en Coapa, André Jardine no ha dado motivos para que deje su puesto.

"No creo ni siquiera que tenga que pasar algo desastroso, el técnico que acabamos de escuchar, Tano Ortiz, yo creo que sabe que tiene los días desastrosos si no avanza", fue la opinión de Diana Pérez, quien además recalcó que, de quedar eliminado ante Cruz Azul, Ortiz no tiene cuentas que entregar, ya que no tendría ni título en Concachampions ni en Liga MX.

Su opinión fue respalada por Jorge Bustos, quien de igual forma consideró que se le está acabando el crédito para el estratega de los regios. "Si no accede a la Final, me parece que Ortiz, bye".

René Tovar fue el único que menos estricto se mostró con el 'Tano', ya que consideró que eliminar a Tigres en Cuartos de Final le dio un poco de calma a la situación en el equipo. "Las forma son muy importantes, si Monterrey es eliminado de una forma en que Cruz Auzl lo supere ampliamente en el campo, por supuesto que no tendrá futuro", finalizó.

