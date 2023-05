Liga MX: Mikel Arriola estima 1.2 millones de aficionados en la Leagues Cup

La Leagues Cup disputará su segunda edición este año entre el 21 de julio y el 19 de agosto, enfrentando a todos los equipos de la Liga MX y de la MLS en 15 sedes a lo largo de Estados Unidos, por lo que el presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, espera una gran presencia de aficionados.

Mikel Arriola, que participó en el foro “Soccer the New Frontier of North American Integration” donde habló sobre las perspectivas de la Leagues Cup, expresó ahí que la organización del torneo espera hasta 1.2 millones de aficionados presentes en el torneo entre la Liga MX y la MLS.

“Esperamos que más de 1.2 millones de personas asistan a los 77 partidos de la Leagues Cup, lo que abre la puerta para patrocinadores y socios en toda América del Norte. La Leagues Cup será un antes y un después en la relación deportiva de nuestras ligas y región”, expresó Arrriola en San Diego, lugar sede del foro.

A su vez, Mikel Arriola expresó que la Liga MX es una de las ligas más importantes del futbol mundial en cuanto a número de fanáticos, televidentes y contribución a la economía de México, por lo que espera que el torneo entre equipos de las dos ligas sea un éxito económico.

