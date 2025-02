FC Juárez vs Monterrey EN VIVO Liga MX Clausura 2025 Jornada 6

La jornada sabatina de la Fecha 6 de la Liga MX nos incluye un partido entre equipos del norte que en teoría viven realidades muy diferentes, pero que estén torneo Juárez y Rayados se encuentran en la misma zona.

Los Bravos de Juárez ya dieron una sorpresa importante venciendo en casa a Cruz Azul y pese a que vienen de ser goleados por América, buscan regresar a la senda del triunfo en casa y sumar ante Monterrey.

Por otro lado, están los Rayados que no han tenido el torneo deseado desde que perdieron la final; sin embargo, la contratación de Sergio Ramos parece que ha levantado los ánimos en el vestidor, aunque el español aún no llega a México y no podrá contar con él.

