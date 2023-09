Diego Mejía, DT de Juárez, les pide confianza a sus jugadores: 'Estamos listos para ganar'

Los Bravos de Juárez van por su segunda victoria en casa y sobre todo por mantenerse entre los primeros puestos de la Tabla General, y su rival el turno es Mazatlán, que no le ha ido bien en el torneo y no ha ganado de visita.

Y aunque los de Ciudad Juárez perdieron en su pasada visita a Puebla (1-0), el técnico Diego Mejía le pidió a su afición que no deje de apoyarlos y confiar en su equipo.

"Que sigan creyendo en el proyecto, esta liga es súper pareja, no hay equipo fácil y nosotros estamos en nuestro proceso y estamos listos para ganar. Estoy muy contento porque tengo plantel completo, hay que tener paciencia porque no vienen en ritmo, no los debemos apresurar, pero viene lo mejor.

"Es un muy buen equipo, bien dirigido, no es el mismo Mazatlán de Legaues Cup, viene mejorando y el técnico le encontró la manera al equipo. Tenemos buena referencia después de Legaues Cup y será un partido entretenido, queremos pelear el liderato y vamos por los tres puntos desde el inicio", expresó.

Y aunque van por buen camino en el torneo, él entrenador de los Bravos aseguró que no se confía, pues sabe que no han ganado nada.

"No nos debemos desenfocar del proyecto inicial, si bien hemos tenido la fortuna de que este nuevo proyecto ha iniciado con buenos resultados y nos da credibilidad, el proyecto está sólido, hoy estamos muy contentos.

"La verdad que los puntos los he visto como una consecuencia a un trabajo bien hecho, pero no me enfocaría en eso, me enfocaría en crear una buena estructura, en generar jugadores, en potenciar jugadores y venderlos. Es bueno que ti trabajo se vea reflejado en puntos, pero no nos podemos marear en eso, nosotros queremos construir un club para la gente de Juárez, hoy el club tiene que estar por encima de todos. Ahora el verdadero reto es ser constantes", señaló.

Bravos vs. Mazatlán

Estadio Olímpico Benito Juárez

Árbitro Adonai Escobedo

TV: Fox Sports

TAMBIÉN TE PUEDEINTERESAR: AMÉRICA DEFINIÓ TRES CANDIDATOS DE LOS CUALES SALDRÁ EL REFUERZO