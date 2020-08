Marco Fabián será jugador de FC Juárez a partir del Apertura 2020

Marco Fabián será un Bravo. El mediocampista mexicano ha llegado a un acuerdo con la directiva de Juárez y se convertirá en su nuevo jugador del conjunto fronterizo a falta solamente de la firma del futbolista.

Una fuente confirmó a RÉCORD que después de varios días de negociaciones, el jugador surgido de la cantera de las Chivas llegó a un acuerdo con la directiva del conjunto chihuahuense para convertirse en jugador de dicha escuadra a partir de este Guard1anes 2020.

A falta de que Fabián de la Mora estampe su firma en el contrato, el futbolista arribará este sábado a la Ciudad de México para realizarse las pruebas de Covid-19 y posteriormente, el domingo, viajará a Ciudad Juárez con el resto de la plantilla tras su compromiso contra Pumas.

“Marco es un jugador importante que le daría mucho al equipo, pero no quisiera de hablar de algo que no está hecho. Hasta que no pase algo con algún jugador, no diré nada. Esperaremos hasta que las cosas se vayan cerrando. He platicado con él, he podido explicarle cómo soy, cómo está el equipo y cómo está el proyecto para que sepan a qué viene”, declaró Gabriel Caballero hace unos días en Marca Claro.

De esta manera, Bravos se convertirá en el sexto club que defenderá el jugador de 31 años de edad, ya que debutó en noviembre del 2007 con la escuadra del Guadalajara, mientras que en el 2014 pasó a formar parte de Cruz Azul, para posteriormente volver al Rebaño.

Marco abandonó el futbol mexicano a finales del 2015, cuando llegó al Eintracht Frankfurt de Alemania, equipo con el que permaneció del 2016 al 2018, posteriormente en el 2019 militó en el Philadelphia Union de la MLS y para la primera parte del 2020 se enroló en las filas del Al-Saad de Qatar.