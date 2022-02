Tuca Ferretti tras la derrota de Juárez: ‘No nos ganó Chivas, nosotros nos hicimos perder’

Ricardo Ferretti, técnico de FC Juárez, fue muy claro luego de la derrota ante Chivas por 3-1; reconoció que su equipo tuvo el peor partido desde que él tomó la dirección técnica del equipo. Incluso, recalcó que para él perdió su equipo y el Guadalajara no ganó por si solo.

"Después del partido de hoy pueden decir que nada ha funcionado, hoy no funcionó nada, hicimos todo para perder y lo logramos, es la verdad. En el tiempo que llevo aquí no había visto al equipo jugar tan mal como hoy, no puedo tapar el sol con un dedo, hoy no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos, y no tengo porque entrar en polémicas porque hoy sí hicimos todo para perder porque jugamos pésimamente. Parece que nunca habíamos jugado juntos, no me cae el 20 de lo que pasó", señaló.

Finalmente, Tuca reveló que sus jugadores serán sometidos a exámenes especiales para detectar secuelas de Covid-19, pues quieren prevenir problemas de salud en los futbolistas de Bravos.

"Esta semana haremos exámenes de Coronavirus porque la información que tenemos de científicos de la UNAM ya hay unas secuelas y en las personas de alto rendimiento es de más cuidado, vamos a hacer estos exámenes primero para prevenir la salud y la carrera que nos hemos dado cuenta lo que está afectando a los jugadores es algo que debemos tener mucho cuidado y hay que tomarlo en serio", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: SOLARI EXPERIMENTA CON NUEVO PLANTEAMIENTO PREVIO A ENFRENTAR A SANTOS