Grupo Pachuca anunció la primera edición del Winter ID Camp & Combine

Este martes Grupo Pachuca informó que el próximo mes de diciembre se llevará a cabo la primera edición del Winter ID Camp and Combine, evento que servirá para captar nuevo talento joven, además de brindar la experiencia de un entrenamiento de Fuerzas Básicas.

Este será el primer evento formal avalado por Grupo Pachuca en Estados Unidos de experiencias, entrenamiento y visorias dedicadas a jugadores de futbol soccer y lo ejecutamos con nuestro aliado estratégico en Texas: San Antonio Corinthians FC.

El evento va dirigido a la juventud americana para que vivan la experiencia de tener un entrenamiento como el de las Fuerzas Básicas de cualquier equipo que pertenezca al Grupo Pachuca, además de que se podrán visorear a talento que puedan formar parte de las instituciones del grupo dirigido por Jesús Martínez.

¡Atención #NaciontUSA en San Antonio, Texas! Tendremos nuestro primer Winter ID Camp & Combine y nuestros profesionales del fútbol estarán allí. Entrena y se visoreado cinco días con el Modelo de Grupo Pachuca en Estados Unidos. Más información en: https://t.co/SBjT9Zkt8F pic.twitter.com/obPcQ3JU0P — Club Pachuca (@Tuzos) November 28, 2023

El campamento contará con la presencia de cuatro entrenadores de la institución hidalguense, además de personal del San Antonio Corinthians FC.

Las categorías del campamento serán Sub 12, Sub 14, Sub 17 y Sub 19, las inscripciones ya están abiertas y tendrán un cupo limitado, el Winter ID Camp and Combine se llevará a cabo del 18 al 22 de diciembre.

