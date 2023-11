No lo puedo descartar. El presidente del Pachuca, Armando Martínez, señaló en La Última Palabra que no podía descartar que la salida de Iván Alonso fuera por temas económicos que sucedieron durante su gestión.

Cuando a Martínez se le solicitó confirmar que la salida de Alonso no fue por temas de dinero, el presidente del club hidalguense dejó Claro que no podía descartarlo: "No te puedo confirmar que no sea un tema de dinero porque, dentro de los códigos que tenemos, no podemos andar exhibiendo cosas de esas. Simplemente diré que no comulga con nuestra filosofía, ética, principios y códigos, por eso se tomó esa decisión de terminar su contrato. No se comporta como nosotros somos.”

Después de la experiencia que vivieron con Alonso, Armando Martínez dejó claro que no lo recomiendan: “Si voy a recomendar a alguien es porque sé que tiene los mismos principios y valores. A un socio nunca le ocultaré algo que pueda afectarle, pero tampoco podemos obligarle nada a nadie.”

Ahora con todo esto en cuenta, e incluso después de haber hablado con Jesús Martínez (hermano de Armando Martínez), Cruz Azul deberá de tomar una decisión para continuar con la posible llegada del directivo charrúa, o al final del día, dar por finalizado este intento.

