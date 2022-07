Larcamón tras empate ante León: "Si tuvo que haber un ganador siento que debió ser nuestro"

El Puebla dejó ir su paso perfecto ene el Apertura 2022, tras empatar a un gol frente al León en la Jornada 3 del Apertura 2022.

La Franja inició la segunda parte con un hombre de más y con la ventaja de uno cero en el marcador, sin embargo en la segunda parte la balanza se equilibro en goles y en expulsiones.

A pesar de esta situación, Puebla fue mejor todo el partido, al menos asi lo consideró su entrenador Nicolás Larcamón, quien consideró que su equipo debe ser más letal.

"El equipo necesitó golpear, más que plantearnos especular. Lamento no haber lastimado cuando aparecieron opciones. Me parece que fue un partido cerrado en el que no hubo mucho desequilibrio. Sí, en el primer tiempo fue mucha la producción nuestra", sentenció el estratega en conferencia de prensa.

A pesar de esta situación, la Franja se mantiene invicta en el torneo, algo que destacó Larcamón: "El rendimiento del equipo me deja un balance positivo, si tuvo que haber un ganador siento que debió ser nuestro. Felicitar a los muchachos porque en tres partidos sumó 7 de 9 puntos", finalizó.

