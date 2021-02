Nacho Ambriz tras derrota de León: 'No estamos tan mal como los números dicen'

Ante Xolos, León hiló una derrota más en lo que va del Guardianes 2021 y aunque los resultados no han favorecido al vigente campeón de la Liga MX, el técnico Ignacio Ambriz, se dijo tranquilo y consideró que su equipo no está tan mal como señalan las estadísticas.

"Es cierto, no estamos bien pero tampoco tan mal como los números lo dicen, el accionar del equipo en Guadalajara me gustó, hoy me vuelve a gustar, creo que estamos bien físicamente. Nos está costando pero estoy tranquilo porque sé que hay muchos puntos de por medio como para poder calificar", declaró en conferencia.

Además, consideró que sus dirigidos no sufren la llamada ‘campeonitis’ y están motivados a obtener mejores resultados; sin embargo, consideró que en esta ocasión los de Tijuana consiguieron presentar mejor juego y a los Panzas Verdes les faltó concretar sus intentos.

"En la charla que tenemos previo en el hotel les hablaba de eso. Les puse un video referente a eso y lo entendieron bien los muchachos. Hoy simplemente Xolos juega bien, nos hace dos goles y nosotros las pocas opciones que tuvimos no las concretamos", aseguró.

