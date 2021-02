Nacho Ambriz: 'No estuvimos tan finos a la hora de atacar contra Chivas'

Chivas terminó con la racha del León de 28 partidos de no perder en su casa; sin embargo, la derrota (1-3) no le quita el sueño a Ignacio Ambriz, técnico de La Fiera, quien reconoció los errores en los que cayeron y además aceptó la calidad de los goles que le hizo el Guadalajara.

“El equipo salió a proponer y buscar el triunfo, los primeros minutos teníamos el partido controlable, y luego de esos goles que hasta aplaudes porque fue un golazo el de Sánchez. Intentamos, pero no estuvimos tan finos a la hora de atacar, perdemos, pero no pasa nada, llevamos dos años sin perder en casa.

“Les dije que el equipo había hecho un gran esfuerzo y les pedía eso porque llevábamos dos años de no perder en casa porque siempre salimos a ganar y ahora tuvimos distracciones y ya no me puedo lamentar porque jugamos el viernes”, expresó Nacho.

En tanto, el timonel esmeralda se dijo tranquilo pese al descalabro, pues sabe que debe concentrarse ya en preparar el partido del próximo viernes ante Xolos en Tijuana, pese a ello, aceptó que deben mejorar sobre todo si juegan de locales.

“Estar tranquilo, pierdes un partido ante un equipo que hace su juego y la gran mayoría va a venir a eso, a que nos equivoquemos, y tenemos que mejorar nuestro funcionamiento dentro de casa, no me hubiera gustado perder, pero lo perdimos”, señaló.

