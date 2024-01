Andrés Guardado sobre la capitanía: "No me lo esperaba, hay que respetar las jerarquías"

El pasado sábado Andrés Guardado debutó con el Club León en el encuentro que los enfrentó contra Santos Laguna, partido en el que 'El Principito' debutó como capitán de La Fiera.

Guardado se preparaba para entrar al terreno de juego en lugar de José David Ramírez, mientras estaba en la línea de banda, Rodolfo Cota se le acercó y le aseguró que iba a entrar como capitán, algo que, según Guardado, no deseaba, pues el ex del Betis desea respetar las jerarquías del club guanajuatense.

"La verdad que no me esperaba ser capitán, yo ya le había dicho a Cota que no quería ser capitán llegando, que había que respetar las jerarquías que hay, yo quería poco a poco irme adaptando y ganarme ese lugar, pero, al final, le agradezco el detalle, yo solo vengo a aportar y espero ser de gran ayuda de aquí a final de temporada", comentó Guardado.

“No me esperaba esto. Yo le dije a Cota que no quería el gafette de Capitán, que respeto las jerarquías y hay gente que lleva años, pero agradezco el detalle” ANDRÉS GUARDADO pic.twitter.com/qcJf9b8uj0 — Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) January 28, 2024

León terminó venciendo a Santos Laguna y consigue sumar sus primeros tres puntos en el Clausura 2024, esto después de haber caído en el debut ante León y de no jugar el partido de la fecha dos ante los Tuzos de Pachuca.

El cuadro de León tendrá tres partidos de visita antes de recibir a las Águilas del América el próximo 10 de febrero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIDEL AMBRIZ CONFIRMÓ QUE EL CLAUSURA 2024 SERÁ SU ÚLTIMO TORNEO EN LEÓN