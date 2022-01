Gary Kagelmacher: 'Por lo menos pude tener mi fotito en el Santiago Bernabéu'

El León sorprendió en el mercado al fichar a Gary Kagelmacher, exjugador del Real Madrid, mismo que a pesar de no haber disputado tantos encuentros con la playera Merengue se ha sentido orgulloso de formar parte de la historia del equipo español.

El defensor uruguayo admitió sentirse feliz de haber jugado para el actual líder de LaLiga "En lo grande que es la historia del Madrid pude tener mi fotito en el Bernabéu, aunque haya sido sólo un partido estoy contento, de que algo (sucediera) que parecía inalcanzable. Ojalá hubieran sido más partidos pero me saqué las ganas de jugar en el Real Madrid", declaró en entrevista con TUDN.

Asimismo Gary Kagelmacher se sorprendió de la competitividad de la Liga MX al mencionar que no hay diferencias tan marcadas en los equipos. "Es una liga muy pareja, lo vi el otro día que fue un partido de ida y vuelta y que tal vez en una liga como la uruguaya, que fue la última en donde me tocó jugar, hay una diferencia entre los equipos denominados grandes de los equipos pequeños y eso me gustó", aseguró el central sudamericano.

El refuerzo del León apuntó que los clubes del torneo mexicano tienen su propia idea de juego y eso beneficiará a la competencia "Por lo que vi todos juegan al futbol, tienen una idea de juego, pueden ser competitivos y eso está bueno para la liga para que haya más igualdad y sea más competitiva", sentenció Gary Kagelmacher.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA SOBRE IR AL FUTBOL EUROPEO: 'NO QUIERO IRME LIBRE DE CHIVAS'