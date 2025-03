James y Guardado 'explotan' contra FIFA por tema León-Mundial de Clubes: "El futbol se ve manchado"

James Rodríguez arremetió contra FIFA tras la exclusión de FIFA en el Mundial de Clubes. El futbolista colombiano señaló fuertemente al máximo organismo del futbol y aseguró que el futbol se ve manchado ante tal situación. Asimismo, Andrés Guardado, capitán de La Fiera, aseguró que el equipo merece ir por lo que hizo en la cancha y en caso de que otro club asista a dicho torneo, sería vergonzoso, además de resaltar el tema del reglamento.

Hace unas semanas, FIFA emitió en un comunicado que León quedaría fuera del Mundial de Clubes 2025 por el tema de multipropiedad de Grupo Pachuca. Ante tal situación, este corporativo ya recurrió al TAS, en busca de que se cambie dicha decisión, sin embargo, los jugadores de La Fiera se expresaron firmemente este viernes, previo al partido ante Pumas, correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2025.

James Rodríguez, uno de los jugadores que llegó al equipo para disputar el Mundial de Clubes, arremetió firmemente contra FIFA. El colombiano señaló que sabe que hay interés por parte del máximo organismo de futbol para que asista otro equipo, sin embargo, cree que de no respetarse el lugar de los Esmeraldas, el futbol quedará manchado.

Conferencia de León

“Estamos un poco golpeados con todas estas cosas. Pensando en todo esto, yo creo que si estamos fuera no es justo. El interés va más allá de muchas cosas de qué León esté fuera, yo tengo dudas sobre todas estas cosas, es raro. Creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí, entonces yo creo que FIFA tiene que ponerse pilas con eso, porque yo tengo dudas y yo creo que el futbol se ve manchado”, comentó el exjugador del Real Madrid.

De igual manera, Andrés Guardado, jugador que salió del retiro para poder disputar este Mundial de Clubes, también criticó fuertemente esta decisión. El mediocampista mexicano aseguró que FIFA es el organismo que ha hecho las cosas mal al no informar esta situación previamente y hacer un reglamente a pocos meses de la competencia. De igual manera, señaló que le daría vergüenza asistir al Mundial de Clubes un haber tenido méritos deportivos.

James

“Me parece una injusticia brutal. Para mí, si alguien hizo las cosas mal es FIFA porque el tema de la multipropiedad y Grupo Pachuca tiene muchos años. Participa Pachuca, participa León y FIFA no informa y encima hacen un reglamento posterior donde dice que no pueden estar los dos. Encima te invitan al sorteo, publicidad, te da la bienvenida Infantino. Estamos defendiendo aquí algo que León se ganó en la cancha. También quiero puntualizar con los equipos que levantan la mano para ir, ¿con qué cara van a recibir esto si no lo ganaron en la cancha? A mi, así, me daría hasta vergüenza ir”, expresó ‘El Principito’.

Guardado

