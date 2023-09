León se encuentra en una emocionante encrucijada en el Mundial de Clubes 2023, luego de que el sorteo celebrado este martes en Yeda, Arabia Saudita, determinara su enfrentamiento en los Cuartos de Final contra el Urawa Red Diamonds japonés. Si el equipo progresa, se enfrentará al Manchester City en las Semifinales del torneo.

Este hipotético duelo ha generado ilusión dentro del conjunto esmeralda, especialmente en el técnico, Nicolás Larcamón, quien aseguró que jugar contra Pep Guardiola sería un "sueño cumplido".

“En lo personal, sería sin lugar a dudas una oportunidad y, a nivel profesional, un sueño cumplido enfrentar al mejor entrenador de todos los tiempos, pero me ilusiona mucho más lo colectivo. Estamos cerca de regalar otro capítulo soñado e inimaginable en los últimos años. Me ilusiona y me compromete mucho más lo que representa para el equipo y para la ciudad.

“En definitiva esa propuesta y él (Guardiola), principalmente como la figura de todo ese movimiento, han cambiado radicalmente el juego. Creo que ningún equipo juega como los equipos de Guardiola. Yo creo que ni siquiera es inspiración porque hace algo que es irreproducible", dijo en entrevista para TUDN.

Además, explicó lo que representará para León (club y ciudad) participar por primer vez en el Mundial de Clubes, pues lo calificó como una "cita histórica".

“Va a ser espectacular. Sin lugar a dudas que tenemos el 15 de diciembre, ni más ni menos, una cita con la historia del futbol del León. Va a ser una cita histórica, tengo la ilusión que logremos esa clasificación y nos visualizo compitiendo en Semifinales”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MUNDIAL DE CLUBES: LEÓN, EN LA MISMA LLAVE QUE EL MANCHESTER CITY TRAS SORTEO