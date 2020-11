Nacho Ambriz: 'A mi equipo le veo casta de Campeón'

Luego de coronarse líderes absolutos del Guardianes 2020, Ignacio Ambriz, director técnico de León aseguró que su equipo tiene casta de Campeón y pelearán por el título hasta el final.

“La pausa es para todos, pero tranquilo porque veo al equipo bien. Es un orgullo dirigirlos y prepararnos bien. A mi equipo le veo casta de campeón y vamos a jugar al tú por tú contra quien nos toque”, dijo en conferencia de prensa.

Y pese a que no pudieron romper el récord de más puntos en un torneo corto de la Liga MX, Ambriz confesó que eso no les quita el sueño, pues fue algo que se fue dando con el tiempo.

“La ilusión de ir por los 42 puntos, que si nos perjudica no, pero no lo teníamos así ni contemplado, se nos fue dando y desde el partido anterior les dije que podíamos ir por el récord, no se cumple, pero no es para cortarnos las venas, no es fácil hacer 40 puntos en el futbol mexicano. Ahora jugaremos mejor", finalizó.

