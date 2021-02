Nacho Ambriz: 'No estábamos desesperados, sabía que mejoraríamos ante Pumas'

Los resultados irregulares no tenían desesperado al León. Ignacio Ambriz, técnico del vigente Campeón de la Liga MX, aseguró que tenía tranquilidad, ya que sabía que su equipo volvería a mostrar un buen nivel. Ambriz mencionó que los Esmeraldas no tienen pretextos, sólo buscan mejorar jornada a jornada.

“Estar desesperados no, estaba tranquilo sabiendo que el equipo tenía que volver a mostrar el nivel que ha demostrado durante dos años. Era importante ganar, todos los partidos son muy fuertes. No tenemos pretextos, tenemos que funcionar y cada jornada mejorar y sumar los puntos necesarios para poder clasificar”, declaró en conferencia.

Por otra parte, evitó dar especificaciones de su contrato, tema al que dijo prefiere tomarlo con calma y aunque reiteró su deseo por dirigir en el futbol europeo, también se dijo contento con La Fiera.

“Normalmente no hablo de mis contratos. Quedo un poquito al margen, por lo poco que he platicado las cosas ahí van pero no me inquieta ni me apura. En Europa no tengo nada, tengo ilusión de poder irme a dirigir, pero parece que me lo toman a mal. No tengo nada, estoy muy tranquilo y a gusto con León”, expresó.

