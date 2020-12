Nacho Ambriz: 'Sigo teniendo el sueño de irme a Europa'

Ignacio Ambriz, quien después de dos años de dirigir a La Fiera y de haber perdido una Esta historia tuvo un final feliz para León . El octavo título finalmente llegó a las manos de, quien después de dos años de dirigir a La Fiera y de haber perdido una Final , logró saldar la deuda que tenía con la afición, así lo consideró el propio técnico.

“Tenía una cuenta pendiente con la afición, perdí la final contra Tigres y hoy les puedo decir de frente y a la cara que estoy en paz, no me deben nada, no les debo nada, hoy contento y tranquilo”, declaró en conferencia de prensa al término del encuentro.

Y aunque el estratega felino tiene contrato vigente con los Panzas Verdes, sigue en su mente el objetivo de dirigir en Europa, incluso aseguró que cuenta con personal que ya le ayuda para materializar este proyecto, sin embargo, por el momento se encuentra enfocado en Concachampions, competencia en la que dijo tendrá una revancha.

“El sueño de irme a Europa lo sigo teniendo, hay gente que me está ayudando para poderlo lograr, pero mi contrato esta en León, viene un reto complicado, tenemos Concachampions, va a haber una revancha”, expuso.

Por otra parte, Nacho agradeció a la afición que le dio el respaldo y que dijo debe sentirse orgulloso de portar ese escudo y también agradeció a los que no confiaron en su trabajo, pues aseguró que las críticas le ayudaron a mejorar y a madurar, aunque se dispuso a disfrutar de este logro.

“Creo que todo me ha ayudado a madurar, a tener paz conmigo mismo. Muchas veces me he equivocado y lo acepto, pero al final la crítica siempre ayuda y hoy simplemente es disfrutar este campeonato que hemos logrado”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN IGUALÓ A CRUZ AZUL CON OCHO TÍTULOS DE LIGA MX.