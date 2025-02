Sergio Canales y Memo Ochoa convencieron a Guardado a salir del retiro

Cuando Andrés Guardado decidió 'colgar los botines', la decisión parecía irreversible. El mediocampista incluso recibió un partido de homenaje con la Selección Mexicana.

Sin embargo, su regreso con León fue una de las sorpresas en el mercado de invierno de la Liga MX. Y esto fue gracias, en parte, a Sergio Canales y Guillermo Ochoa, grandes amigos del 'Principito', además del presidente de León, Jesús Martínez.

Guardado en partido con León | IMAGO 7

En el pódcast La Capitana, liderado por su esposa Sandra de la Vega, Guardado compartió cómo fue la decisión de retomar su carrera. "Jesús Martínez, que fue el principal terco en hablarme y decirme que ya (...) 'Ya cabrón, no mames, ¡regresa!'".

"Hablé con dos buenos amigos que tengo de futbol; que me dieran su opinión, que confío mucho en ellos, en su sapiencia: Canales y Memo Ochoa, hablé con los dos", añadió Guardado y detalló que a ambos les pareció buena idea que continuara jugando.

Ochoa y Guardado con la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Sobre todo Canales, en ese sentido, me dijo algo que me hizo como convencerme de que regresara, porque me dijo: 'Hermano, vas a ser un ejemplo'; y yo, ¿ejemplo de qué? Me dice: 'Güey, porque en la vida se trata de eso, de tomar decisiones y no tiene nada de malo decir que te equivocaste; por más que ya lo hayas anunciado y dar un paso para atrás y volver a hacer otra cosa diferente'".