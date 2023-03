Toluca buscará retomar el camino ante un Mazatlán que viene motivado

Toluca buscará enmendar sus errores que cometió ante Querétaro para llegar totalmente concentrados a su partido contra Mazatlán y continuar en la pelea por los cuatro lugares directos a la Liguilla de este Clausura 2023.

Los Diablos sorprendieron a todos de manera negativa al perder ante los Gallos la jornada pasada, ya que sus rivales no habían podido sumar una sola Victoria después de nueve jornadas. Respecto a esta situación, Valber Huerta destacó que deben de mantener su forma de juego y la concentración en el terreno de juego para que no se repita esta situación ante Mazatlán.

“Va a ser importante mantener la forma, si bien sabemos que no lo hicimos bien en Querétaro, es un traspié que nos viene bien, para saber que a pesar de que hagamos las cosas bien si no estamos cien por ciento concentrados, independientemente del rival, no está seguro el triunfo", puntualizó el futbolista.

Huerta aprovecho para dejar claro que el equipo escarlata debe de continuar con su idea de juego la cual les había dado resultados en las jornadas anteriores: “Hay que seguir creyendo en la idea; estamos en nuestra casa, necesitamos el triunfo para poder seguir manteniéndonos en la parte alta. Veníamos de una seguidilla importante de triunfos, esta es una caída que nos dolió a todos y una razón importante para darnos cuenta de que no somos invencibles y que tenemos que trabajar mucho si queremos estar en la parte alta”.

Respecto a su próximo rival, el futbolista del Toluca comentó lo siguiente: "Nos enfrentamos a un rival que va a ser sumamente difícil, que viene de ganar, que viene con energía positiva pero nosotros tenemos que ser conscientes de que si hacemos nuestro juego y mantenemos la forma, si estamos cien por ciento concentrados, vamos a obtener el triunfo”.

Toluca vs Mazatlán

Hora: 12:00 hrs

Estadio: Estadio Nemesio Díez

Transmisión: Las Estrellas y TUDN

Árbitro: Luis Enrique Santander

