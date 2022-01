Alanís sobre su paso por la MLS: 'Regresar a México es difícil porque piensan que no jugaste'

Oswaldo Alanís regresó a la Liga MX tras su paso con el San Jose Earthquakes de la MLS, mismo que es entrenado por Matías Almeyda. Alanís estuvo desde el 2020 defendiendo la playera del equipo de California. Ahora jugará con el Mazatlán tras regresar del préstamo en el que se encontraba.

No obstante, el defensa mexicano mencionó en una entrevista con W Deportes que regresar a México no fue fácil debido a que se cree que la MLS es una liga inferior: "En los últimos tres años estuve fuera y regresar a México es difícil porque los equipos mexicanos piensan que no jugaste. La MLS no se voltea a ver, en México piensan que son inferiores", dijo el futbolista de Mazatlán.

Asimismo confirmó que Chivas no lo buscó para regresar y formar parte del equipo dirigido por Marcelo Michel Leaño, sin embargo, también afirmó tener una buena relación con Amaury Vergara y con la directiva del Rebaño. "Tengo una buena relación con ellos, siempre estoy agradecido con Chivas de alguna forma. Se dio lo de Mazatlán y ahora estoy feliz aquí", mencionó.

Se espera que Oswaldo Alanís debute con el equipo de Mazatlán en la fecha tres cuando reciban a Toluca, esto tras ausentarse en la primera jornada en la derrota contra Chivas.

