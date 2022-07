Gabriel Caballero tras goleada de la J1: 'Son accidentes que no nos pueden pasar'

Gabriel Caballero, mandamás de Mazatlán FC, lamentó la goleada sufrida a manos del Puebla por 2-4 en el partido inaugural del Apertura 2022.

Si bien el estratega consideró la goleada como un accidente, es consciente que no puede volver a pasar en las 16 jornadas restantes.

“Siempre que hay excesos de goles, creo que son accidentes del futbol, pero hay errores y aciertos, pero no es lo que yo quería, perdimos varias jugadas que nos dejó mal parados, que son accidentes que no nos tiene que pasar, pero bueno es la primera fecha, corregiremos, pero no me gusta que me hayan metido cuatro goles y dos de balón parado”, indicó el argentino naturalizado mexicano en conferencia de prensa.

“Me duele el resultado, me duele haber perdido, eso me duele, porque no se nos dio el orden en el equipo. Al principio se lesiona Alanís, pero también nos desacomoda en la parte defensiva, pero tenemos cosas positivas, mostró variantes y tuvo llegadas. Y como siempre se gane o se pierda, hay errores que se tienen que tapar", apuntó el mandamás porteño.

