Óliver Torres revela cómo llegó a Rayados: “Canales en tres minutos me convenció”

El atacante español, Óliver Torres, habló sobre su fichaje con los Rayados de Monterrey y aseguró que ya conocía al club de la Sultana del Norte.

“El año pasado tuve un acercamiento, pero muy leve de Rayados, es verdad que a nivel personal no quería cambiarme. En este segundo caso tuve una reunión con Tato Noriega y Héctor Lara, se quedaron sorprendidos porque ya sabía casi todas las cosas del club”, reveló en entrevista con TUDN.

El exjugador del Sevilla afirmó que todo fue más fácil para cerrar su contratación con los norteños: “Fue todo fácil en una semana teníamos todo cerrado”.

Torres no dejó pasar desapercibido a un personaje en especial que le ayudó a tomar la decisión en cerrar el fichaje y llegar al futbol mexicano para vivir su primera experiencia.

“Sergio Canales, que me ayudó un montón, que en tres minutos me convenció ir para allá. Me apetece salir de mi zona de confort, me apetece volver a experimentar esos miedos que te hacen, que te hace crecer tanto a nivel futbolístico como a nivel”, resaltó el delantero ibérico.

“Estoy en una de las mejores etapas de mi vida. No voy a México de vacaciones”, sentenció Óliver Torres. Los Rayados debutan este domingo enfrentando a los Tuzos del Pachuca en la primera jornada del Apertura 2024.

