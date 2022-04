Pumas vs Rayados: Chispa Velarde se reencontrará con Moreno por primera vez en 14 años

Además de un duelo de tres puntos entre Pumas y Rayados, el juego de hoy en CU significa el reencuentro de dos amigos en la cancha que los vio crecer, pero hoy como rivales. Y es que Efraín Velarde y Héctor Moreno, defensas de Universidad y Monterrey respectivamente, tienen 14 años de no encontrarse en el terreno de juego; sin embargo, hoy la amistad quedará de lado.

"Ya son muchos años y parecía imposible (que Moreno regresara) pero así es el futbol y la vida, y nuevamente estará en su casa, ahora representando otros colores, pero siempre bienvenido.

"Yo lucharé a muerte por mis Pumas y él por su equipo porque son puntos importantes para los dos equipos. No tenemos apuesta, no somos de apostar, pero será un orgullo enfrentarnos nuevamente" dijo a RÉCORD.

El 'Chispa' compartió cómo comenzó su amistad y cómo ve hoy la carrera que su compadre hizo en Europa.

"Tuvimos el primer contacto en el túnel de cantera, él venía a prueba y yo estaba en el equipo; estuvimos juntos, vivimos juntos en la casa club y después nos fuimos a vivir a un departamento; afortunadamente para él y desafortunadamente para mí, él se fue a Europa, pero en ese corto tiempo vivimos cosas maravillosas y somos compadres.

"Es un ejemplo para los mexicanos, la trayectoria que tiene que tal vez no es la más mediática, pero es increíble, de las mejores del futbolista mexicano en el extranjero, es algo impresionante lo que ha conseguido. Platicando con él decíamos que hubo años en los que no tuvo vacaciones y eso es doble mérito porque no cualquiera se puede sostener de esa manera", señaló.

RAYADOS, UN EQUIPO ESPECIAL

El partido entre Pumas y Rayados no es especial para Efraín Velarde sólo por los tres puntos o su reencuentro con Héctor Moreno, sino también porque Monterrey es un equipo con el que jugó en dos etapas (primero del Torneo Apertura 2014 al Clausura 2015, y después en el Clausura 2018), por lo que expresó el cariño que tiene al equipo regiomontano.

"Rayados es una institución a la que le tengo mucho agradecimiento porque la primera vez que salí de Pumas fue a Rayados y me trataron de maravilla.

"Le tengo gran cariño a la afición y a la institución, pero ahora con Pumas a tratar de ganar el domingo", dijo a RÉCORD, al tiempo en que compartió que habló un poco con Héctor Moreno sobre el juego de hoy en Ciudad Universitaria.

"Quedamos de vernos el domingo, será un gran honor enfrentar a Rayados y también a Héctor con quien crecí y viví cosas muy bonitas, pero el domingo cada quien defenderá a su equipo de la mejor manera".

Pero además, Rayados le trae buenos recuerdos al 'Chispa' porque también es el equipo al que le marcó su primer gol en la Primera División, y fue en la Jornada 19 del Torneo Clausura 2004, el 15 de mayo de ese año, cuando Pumas le ganó 3-2 al Monterrey en Ciudad Universitaria.

