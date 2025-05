¿Regresa a casa? Héctor Moreno está en el radar de Pumas de cara al Apertura 2025

Héctor Moreno, actual jugador de Rayados, está en el radar de Pumas de cara al Apertura 2025. Aunque aún no hay negociaciones con Monterrey, la escuadra felina quiere sumar en sus filas al central mexicano, el cual es uno de los pedidos de Efraín Juárez para la próxima temporada.

Fuentes cercanas a RÉCORD pudieron confirmar que el Club Universidad Nacional sí tiene un gran interés en la llegada de Héctor Moreno. Esta posible llegada se deriva de la salida de Lisandro Magallán como agente libre, quien era titular indiscutible y capitán del equipo. Por lo tanto, el equipo busca un perfil similar al de ‘Licha’, algo que encontraron en el zaguero mexicano.

Pumas buscaría ficharlo | MEXSPORT

De igual forma, RÉCORD pudo saber que esta posición es una de las prioridades para reforzar de cara al próximo torneo. Además, la intención es hacerlo con un jugador mexicano para no gastar plazas de no formados en México y poder utilizarlas en otras posiciones y aunque aún no hay una oferta por el jugador, sí es del interés del equipo y del técnico.

Así, además de regresar a un canterano a las filas del equipo y no utilizar plazas de ‘NFM’, la escuadra universitaria recuperaría a un jugador con liderazgo tras la salida de su último capitán. Cabe recordar que Héctor Moreno compartió cancha con Efraín Juárez en Pumas, previo a salir al futbol de Europa en 2007.

Regresaría a CU | MEXSPORT

Héctor Moreno fue canterano del equipo y debutó con Pumas en la Jornada 1 del Clausura 2006 ante Santos Laguna. En esa etapa, el central mexicano tuvo participación en un total de 48 partidos, en los que acumuló alrededor de 3 mil 500 minutos, anotó dos goles y se puso en el radar de Selección Mexicana.

Dos años después de haberse afianzado en el primer equipo de Pumas, el mexicano se fue a la Eredivisie en 2007 con el AZ Alkmaar, donde estuvo tres años y medio y luego pasó al Espanyol de LaLiga en 2011. Ya en 2015, el central fue fichado por el PSV Eindhoven, donde permaneció hasta 2017 para llegar a la Roma, luego a la Real Sociedad y cerrar su carrera en el extranjero con el Al-Gharafa de Qatar.

Regresó hace 4 años | MEXSPORT

En 2021 Moreno regresó a México para jugar con Rayados, donde ya fue campeón de la CONCACAF Champions Cup. Ahora, con 37 años de edad y casi 17 años desde que se fue, Héctor está a punto de regresar a Pumas, club que lo vio debutar y crecer como jugador.

